Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Ляшко отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.
Вместе с тем он подчеркнул, что «есть определенные переменные, которые нельзя предсказать» и учесть в прогнозах.
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