У Зеленского уверяют, что карантин не повлияет на курс

Карантин, введенный в Украине с 8 по 24 января, существенно на курс гривны к доллару не повлияет, отмечает советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине», — цитирует Устенко пресс-служба Офиса президента в четверг.
По словам советника президента, на курс валюты в Украине влияет состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки.
Как отметит Устенко, приток валюты в Украину возрастает благодаря кредитному ресурсу. «Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет», — скала он.
Советник главы государства напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что для приобретения ОВГЗ часть покупателей завозила в страну валюту и конвертировала ее в гривну.
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