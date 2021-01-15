Акции Xiaomi пошли вниз после внесения в черный список США

Акции производителя смартфонов Xiaomi обвалились на 11% на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 15 января. На внебиржевом рынке США депозитарные расписки Xiaomi упали на 7,5% и на конец сессии 14 января составили $19,75 за бумагу.

Такую реакцию инвесторов вызвала новость о том, что США внесли Xiaomi, авиастроительную компанию Comac и еще семь китайских компаний в черный список, сообщил Blooomberg. Это означает, что все они подпадают под ноябрьский указ президента Трампа, запрещающий американцам инвестировать в компании из так называемого «военного» списка.

Президент США Дональд Трамп 12 ноября 2020 года подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с вооруженными силами Китая. Список таких компаний составляет Пентагон на основании закона от 1999 года. Сейчас в него входит уже 35 компаний, включая нефтяного гиганта CNOOC и ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

Согласно указу Трампа, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам запрещены любые операции с бумагами из «военного» списка. Граждане США должны избавиться от соответствующих китайских акций до 11 ноября 2021 года.

Компаниям, попавшим в список, грозит делистинг с американских бирж и исключение из индексов. Ранее Нью-Йоркская биржа (NYSE) начала процедуру исключения ценных бумаг трех китайских телекоммуникационных компаний — China Telecom, China Mobile и China Unicom — и с 11 января остановила торги их акциями.

Один из высокопоставленных чиновников госдепартамента заявил, что администрация Трампа вряд ли добавит в черный список еще какие-либо компании до 20 января, когда заканчивается ее срок пребывания у власти, сообщил Reuters.

Xiaomi заявила, что не принадлежит и не контролируется китайскими военными, добавив, что примет соответствующие меры для защиты своих интересов, пишет Bloomberg.

За последний год акции Xiaomi выросли на 167%, а капитализация производителя приблизилась к $107 млрд. По данным Counterpoint Research, которые цитирует CNBC, в третьем квартале 2020 года компания Xiaomi была третьим по величине производителем смартфонов в мире.