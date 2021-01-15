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Депутат Дубинский просит руководство «Слуги народа» собрать заседание фракции

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Депутат Дубинский просит руководство «Слуги народа» собрать заседание фракции

Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») настаивает на немедленном провести заседания фракции для рассмотрения вопроса введения Министерством финансов США санкций против него, сообщил его коллега Александр Качура в своем телеграмм-канале в пятницу.

«Настаиваю на неотложном проведении заседания фракции, поскольку в средствах массовой информации и в социальных сетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает», — говорится в датированном 15 января письме Дубинского главе фракции Давиду Арахамии, скан которого Качура обнародовал.

По мнению Дубинского, данная ситуация требует немедленного обсуждения и предоставления членам фракции информации персонально от него.

Дубинский расценивает санкции против него, как «очередную грязную провокацию со стороны своих непорядочных оппонентов».

Копия письма адресована главе партии «Слуга народа», первому заместителю председателя одноименной фракции Александру Корниенко.

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Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом».

Дубинский отрицает свою связь с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

США, Александр Дубинский, Слуга народа
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