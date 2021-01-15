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Витренко заявил о наличии в Украине российских агентов, мешающих ему давить на «Газпром»

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Витренко заявил о наличии в Украине российских агентов, мешающих ему давить на «Газпром»

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявляет о наличии внутри Украины противодействия давлению на российский «Газпром» с целью переноса точек передачи газа для европейских покупателей с западной на восточную границу Украины, разблокирования экспорта газа из России независимыми компаниями, а также экспорта из Центральной Азии.

«Для Украины это выгодно, поскольку создает дополнительный спрос на мощности украинской ГТС для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность ее экономики. Вопрос десятка миллиардов долларов для Украины», — написал Витренко на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он указал, что Россия на политическом уровне блокирует все выгодные для Украины действия на рынке газа, и теперь ее позиция активно поддерживается силами внутри страны.

«И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. (...) Грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и уже даже „консервы“ запускают волну негодования относительно моих слов о необходимости давления на Газпром (...)», — отметил глава Минэнерго.

Вместе с тем в предыдущем посте в ночь на пятницу Витренко назвал «странными темниками» протесты против возможности покупки газа у независимых от «Газпрома» российских компаний, объяснив в комментариях к нему, что речь идет о «Роснефти», «НОВАТЭКЕ» и «крупных европейских компаниях, добывающих газ в России». При этом он отметил, что они добывают «в пять раз больше, чем вся Украина».

По его словам, такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, что «Нафтогаз» и требует разблокировать уже многие годы.

«Если кто-то „внезапно“ подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда он должен требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину», — подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, ранее Витренко призвал НАК «Нафтогаз Украины» активнее добиваться переноса РАО «Газпром» точки продажи ресурса на границу с Российской Федерацией, что позволило бы формировать цену газа по принципу «хаб минус».

При этом он отметил, что европейские компании, получив возможность покупать газ на границе РФ-Украина, смогут продавать его в Украине по цене «хаб минус», а Украина будет покупать его не у «Газпрома», а у этих же компаний, но на восточной границе.

Витренко также подчеркнул, что условия контракта с «Газпромом» 2019 года полностью позволяют осуществлять поставки газа по принципу «хаб минус», отметив: первым шагом к этому стало решение Стокгольмского арбитража об установлении для Украины принципа «хаб».

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В то же время глава Минэнерго обратил внимание на стратегическую необходимость переходить от импорта газа к экспорту, что позволило бы формировать цену газа по экспортному паритету.

По мнению и.о. министра, «Нафтогаз» имеет возможности для активной борьбы с злоупотреблениями «Газпрома» его доминирующим положением и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.

Газпром, Юрий Витренко
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