ВАКС поручил забрать дело Татарова у СБУ и вернуть его НАБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поручил вернуть дело Олега Татарова — замглавы Офиса президента — детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В конце декабря дело было передано на расследование в СБУ.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.
Сообщается, что по решению суда от 13 января генпрокурор Ирина Венедиктова обязана рассмотреть ходатайство о передаче дела назад в НАБУ. В решении говорится, что в деле фигурирует экс-нардеп и застройщик Максим Микитась, который якобы передавал взятку.
«Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 совершено народным депутатом Украины и, согласно ст. 216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ», — отметили в бюро.
Также сообщается, что директор бюро Артем Сытник уже обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании дела Татарова.
Напомним, Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. По данным следствия, он на должности топ-чиновника строительной компании «УкрБуд» мог быть причастен к предоставлению взятки. Антикоррупционные органы просили арестовать его с возможностью выхода под залог на 10 млн гривен, однако после того, как дело передали СБУ, прокурор отозвал ходатайство об аресте.
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