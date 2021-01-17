В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа до уровня не выше 1,79 гривны за кубический метр. Соответствующую инициативу должна одобрить Верховная рада.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.
«В парламенте должны одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр», — отметил глава Кабинета министров.
Он подчеркнул, что в дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках.
Премьер также напомнил о поручении Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр. Такая цена будет действовать до конца карантина или до 31 марта.
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