Fiat и Peugeot объединились в автогруппу Stellantis, став одним из крупнейших автопроизводителей мира

Fiat Chrysler и Peugeot завершили процесс объединения в автогруппу Stellantis, что стала четвертой крупнейшей в мире — сделка оценивается в 52 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Fiat Chrysler и Peugeot начали процесс объединения в 2019 году, и завершили сделку стоимостью 52 миллиарда долларов в субботу, 16 января. Образовавшаяся автогруппа Stellantis будет иметь достаточно ресурсов, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с крупными игроками на рынке.
Акции Stellantis вышли на рынок в понедельник, 18 января, в Милане и Париже, а во вторник, 19 января, выйдут в Нью-Йорке.
В первый день торгов акции компании стартовали на уровне 12,758 евро, в 12:00 по Киеву цена поднялась до 13,51 евро (+ 7,5%).
В Stellantis планируют сократить годовые расходы на 5 млрд евро без необходимости закрытии части производства. Аналитики ожидают, что после объединения компания сможет наладить показатели работы в Китае и нарастить объемы продаж, которые значительно отстают от объемов производства.
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