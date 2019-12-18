Peugeot и Fiat Chrysler договрились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) подписали соглашение о слиянии. Об этом в среду сообщила пресс-служба французского автоконцерна.
«Fiat Chrysler и Groupe PSA сегодня подписали соглашение по слиянию их бизнесов для того, чтобы создать 4-й по объему производства и 3-й по обороту автоконцерн в мире», — говорится в сообщении.
Стороны рассчитывают объединить усилия по развитию электромобилей и беспилотных машин, обмениваться технологиями и сократить издержки.
Объединенная компания планирует продавать 8,7 миллионов автомобилей в год. Больший объем производства будет только у концернов Volkswagen и Toyota, а также у французско-японской группы Renault-Nissan. На новообразованном предприятии будут работать около 400 тысяч человек.
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