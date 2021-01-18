Киркорова не будут пускать в Литву из-за Крыма

Министерство иностранных дел Литвы попросило МВД страны запретить въезд в страну Филипу Киркорову.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, там, в частности, утверждается, что во время своих неоднократных посещений незаконно аннексированного Крымского полуострова артист сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации.

«Мы будем систематически оценивать всех лиц, которых Россия пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы. Граждане Беларуси, которые участвовали в подавлении мирных демонстраций, также не должны быть забыты, их действия — сурово оценены», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.