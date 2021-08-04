Филиппа Киркорова нет в «черном списке» Минкультуры, но в Украину его все равно не пустят

Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину сроком на три года, однако он не находится в так называемом «черном списке» Министерства культуры Украины, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.
«Запрет на въезд и нахождение в „черном списке“ могут быть применены как одновременно, так и по отдельности. Так, в отношении Киркорова действует запрет на въезд сроком на три года, но в „черном списке“ Минкульта он не находится», — пояснил собеседник агентства.
Как сообщалось, 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, однако уже 27 июня исключило его из этого списка, также сославшись на письмо из спецслужбы. «Причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает», — сообщили в ведомстве.
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