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Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

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Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с поздравлениями с 30-й годовщиной независимости Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент США Джозеф Байден в своем письме в адрес президента Украины отметил, что американцы и украинцы разделяют стремление к счастливому и цветущему будущему, миру и неограниченным возможностям для всех, и заверил в непоколебимой поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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«Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях по евроатлантическим стремлениям. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе», — подчеркнул Байден.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени немецкого народа пожелал гражданам Украины «сил и упорства в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ».

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«Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке», — говорится в письме президента Германии, адресованном Зеленскому.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Белен напомнил, что Австрия была одним из первых государств, признавших независимость Украины.

«Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года», — отметил Ван дер Беллен в своем поздравительном письме.

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Также поздравила главу государства с Днем Независимости Украины королева Великобритании Елизавета II.

«Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему», — говорится в поздравлении королевы.

Король Швеции Карл XVI Густав по случаю Дня Независимости Украины передал искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины.

Король Нидерландов Виллем-Александр в своем приветственном письме Президенту Украины отметил также пожелал украинцам благосостояния, а также сил и мужества для преодоления вызовов, которые несет пандемия COVID-19 для всего мира.

Также с Днем Независимости украинцев поздравили король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Марокко Мохаммед VI, президент Кении Ухуру Кениятта, президент Ливана Мишель Аун, президент Республики Бенин Патрис Талон, капитаны-регенты Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, а также лидеры других стран.

День независимости, королева Елизавета, Джо Байден
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