«Центрэнерго» запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

ПАО «Центрэнерго» 18 января подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа.
«Дополнительно к коммерческому графику сегодня включили два блока по 300 МВт на Углегорской ТЭС, три блока по 200 МВт — на Змиевской ТЭС и один блок на 300 МВт на Трипольской ТЭС», — сообщили «Энергореформе» в пресс-службе компании в понедельник.
Таким образом, по состоянию на 18 января в работе находятся 11 блоков ТЭС «Центрэнерго».
При этом в компании отметили, что дополнительная нагрузка сверх коммерческого графика по команде оператора системы передач НЭК «Укрэнерго» для поддержания стабильности ОЭС покрывается за счет использования газа, а предусмотренная в рамках коммерческого графика — угля.
«Топлива из государственных шахт для этого хватает», — подчеркнули в компании.
Вместе с тем в компании уточнили, что газ от НАК «Нафтогаз Украины» «Центрэнерго» получает на условиях отсрочки платежа.
Как сообщалось, и.о. министра энергетики Юрий Витренко анонсировал с 18 января запуск в работу тепловой генерацией с 18 января текущего года газомазутных блоков в связи с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС).
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