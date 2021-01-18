«Центрэнерго» запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

ПАО «Центрэнерго» 18 января подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа.

«Дополнительно к коммерческому графику сегодня включили два блока по 300 МВт на Углегорской ТЭС, три блока по 200 МВт — на Змиевской ТЭС и один блок на 300 МВт на Трипольской ТЭС», — сообщили «Энергореформе» в пресс-службе компании в понедельник.

Таким образом, по состоянию на 18 января в работе находятся 11 блоков ТЭС «Центрэнерго».

При этом в компании отметили, что дополнительная нагрузка сверх коммерческого графика по команде оператора системы передач НЭК «Укрэнерго» для поддержания стабильности ОЭС покрывается за счет использования газа, а предусмотренная в рамках коммерческого графика — угля.

«Топлива из государственных шахт для этого хватает», — подчеркнули в компании.

Вместе с тем в компании уточнили, что газ от НАК «Нафтогаз Украины» «Центрэнерго» получает на условиях отсрочки платежа.

Как сообщалось, и.о. министра энергетики Юрий Витренко анонсировал с 18 января запуск в работу тепловой генерацией с 18 января текущего года газомазутных блоков в связи с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС).