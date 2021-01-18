У Лукашенко забирают чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021 года будет перенесен из Беларуси, говорится в пресс-релизе Международной федерации хоккея (IIHF), опубликованном в понедельник.
«Совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска (Беларусь) неизбежно», — говорится в сообщении.
В федерации уточнили, что решение было принято «из-за вопросов безопасности».
В IIHF подчеркнули, что несут ответственность за всех участников чемпионата и могут отозвать ЧМ из принимающей страны, если обеспечение безопасности вызывает сомнения.
«Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», — говорится в пресс-релизе.
В федерации также отметили, что рассмотрят статус Латвии как соорганизатора, а также оценят возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы облегчить правила безопасности в связи с COVID-19.
Между тем, ранее несколько спонсоров ЧМ по хоккею заявили об отказе от своих обязательств в случае, если соревнования будут проходить в Беларуси.
В воскресенье с подобным заявлением выступила немецкая компания Liqui Moly.
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