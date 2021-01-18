Дубинский не планирует выходить из фракции «Слуга народа»

Народный депутат Александр Дубинский не намерен выходить из фракции «Слуга народа» в связи с введением против него санкций США, заявил парламентарий во время пресс-конференции в понедельник.

«Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, которые доказывают нашу непричастность к вмешательству в выборы (США) и какие-либо основания для внесения в санкционный список», — отметил депутат, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

13 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент страны Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.