Мексика намерена закупить 7,4 млн доз российской вакцины

Власти Мексики намерены приобрести 7,4 млн доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в период с января по март текущего года. Такие данные были обнародованы во вторник на пресс-конференции с участием главы МИД республики Марсело Эбрарда.
«Запрос на выдачу разрешения на использование „Спутника V“ в Мексике находится в процессе рассмотрения», — сказал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, 7,4 млн доз российского препарата на указанном этапе будут использованы для вакцинации 3,7 млн человек. Ожидается, что первая партия объемом 400 тыс. доз прибудет в страну в период с 25 по 29 января.
С конца февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 649 502 случая заражения коронавирусом, умерли 141 248 заболевших. Выздоровел 1 237 321 инфицированный пациент.
В стране 24 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса медицинского персонала вакциной американской компании Pfizer. К настоящему времени прививка была сделана почти 0,5 млн человек.
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