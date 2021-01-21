Обвинительное заключение по импичменту Трампа могут передать в Сенат уже завтра

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовятся 22 января передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента экс-президента республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник.
По его информации, конгрессмены из рядов Демократической партии обсуждают указанные сроки передачи материалов импичмента в верхнюю палату Конгресса. Ситуация осложняется тем, что Трамп до сих пор не представил адвоката, который будет защищать его интересы в ходе рассмотрения дела в Сенате.
CNN подчеркивает, что члены Палаты представителей озабочены тем, чтобы процедура импичмента шла строго в соответствии с законом — таким образом, чтобы не вызвать недовольства со стороны сенаторов из рядов Республиканской партии, некоторые из которых в теории могут проголосовать за импичмент своего однопартийца. Опасения демократов заключаются в том, что если обвинительное заключение в адрес Трампа будет передано в Сенат до того, как у него появится адвокат, им будет сложнее убедить республиканцев в необходимости импичмента члена их партии.
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