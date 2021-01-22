Сотрудник Института рака подозревается в хищении имущества на 10 млн

Сотрудник Национального института рака подозревается в присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей на сумму более 10 млн грн, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, подозреваемый — материально-ответственное лицо Института. Получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, он, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в 2019-2020 годах неоднократно совершал их присвоение.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему выдвинуто подозрение по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).
Как сообщалось, в августе 2020 года во время проведения в Институте рака следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института.
Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.
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