Кличко хочет отдельно закупить миллион доз вакцин от COVID-19

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы, заявил мэр Виталий Кличко.

«Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян», — сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета, поскольку пока что в Украину ни одна из вакцин не поступила, а Киев — многомиллионный город, где вирус распространяется наибольшими темпами.

По словам Кличко, у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителями. Также он отметил, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующее обучение.

«Город будет закупать вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесение изменений в программу „Здоровье киевлян“ на 2021 год, который позволит за счет городского бюджета закупить вакцину», — сказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что решение необходимо принять безотлагательно, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт, «чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину».