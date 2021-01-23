Умер известный ведущий Ларри Кинг

Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в субботу в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщила компания Ora Media, сооснователем которой он был.

«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

В самом начале января американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие его семье, сообщил о госпитализации Ларри Кинга с коронавирусом COVID-19.

Кинг известен, в частности, работой на CNN c 1985 по 2010 год: он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей.

Калифорния — один из американских штатов, которые сейчас сильнее всего страдают от этого инфекционного заболевания.