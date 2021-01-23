SpaceX отложила запуск ракеты-носителя с более чем 140 спутниками

Американская компания SpaceX в субботу из-за погодных условий отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками. Об этом было объявлено во время трансляции на сайте SpaceX.
Старт планировалось осуществить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) после 09:40 по времени Восточного побережья США (16:40 мск). Операцию отложили из-за неблагоприятных погодных условий.
По словам диспетчера трансляции, новая возможность для осуществления запуска появится после 10:00 воскресенья по времени Восточного побережья США.
Как сообщили в SpaceX, на борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника. В их числе микроспутники («Кьюбсэт»). Кроме того, с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. В компании отмечают, что это самое большое число космических аппаратов, которое когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.
SpaceX намерена осуществить спуск на платформу в Атлантическом океане отработанной первой ступени носителя. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно меняли при запусках.
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