В Чернобыльском заповеднике появилось стадо одичавших коров

В Чернобыльском заповеднике ученые наблюдают за стадом одичавших коров.
Об этом сообщает в Фейсбуке Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
«Стадо одичавших коров в Заповеднике появилось вследствие смерти их хозяев — самопоселенцев села Лубянка. Это не первый случай на этой территории. После аварии почти год существовало стадо одичавшего скота вокруг бывшего села Чистогаловка. Позднее его перегнали в экспериментальное хозяйство в село Новые Шепеличи. С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашнего животного, а с другой — их влияние на локальные участки ландшафта реки Илья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые помониторили и провели подсчет численности стада. У всех животных состояние — хорошее. Снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно.
Стадо дикого скота в корне отличается от обычного сельского стада: оно структурировано, имеет целостность, действует всегда слаженно, отмечают авторы публикации. Стадо наиболее тщательно охраняет свою молодежь. Телята, в свою очередь, выбирают наиболее безопасное место в стаде между взрослым быком и коровками. На фоне снега, грозного и огромного быка они выглядят особенно колоритно. Несмотря на всё, молодняк рогатого скота хорошо адаптирован к холоду.
Когда-то здесь жил их дикий предок — тур. Этот дикий бык был распространен по всей лесной и степной зоне Евразии. Он не просто жил в этих природных экосистемах — он принимал важное участие в их функционировании. Вместе с тарпаном и зубром тур создавал открытые ландшафты путем активного воздействия на почву и растительность. Эти животные были необходимым фактором существования степи и мозаичной структуры лесов. За что их называют «экосистемными инженерами».
Последний тур умер в 1627 году в Польше. Три века спустя, благодаря исследованиям экологов, стала понятна роль этих животных в функционировании ландшафта. То есть, чтобы сохранить ландшафт — недостаточно его сделать заповедником и сохранить в неприкосновенности рельеф, почву и растительность. Ландшафт находится в динамическом равновесии, он работает благодаря «драйверам» важных процессов. Для открытых ландшафтов такими драйверами являются большие растительноядные животные или, на сленге специалистов, «живые газонокосилки».
В ХХ веке начались проекты восстановления утраченных дикого тура и тарпана путем селекции домашнего скота по «диким» признакам. Результатом проектов стало создание туроподобного скота и дикой лошади. Процесс воспроизводства ландшафта, куда введены «экосистемные инженеры», получил название «ревайлдинг».
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