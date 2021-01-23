Руководителя сгоревшего дома престарелых арестовали до 22 марта

Руководителю дома престарелых в Харькове, где при пожаре погибли 15 человек, 43-летней Ольге Кравченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Решение огласила судья Киевского райсуда Харькова Светлана Колесник, сообщает APnews.

Кравченко будет находиться под стражей до 22 марта.

В ходе заседания подозреваемая, которая передвигается на костылях (как она сказала, после операции на колене), плакала и просила прощения у родственников погибших.

Подозреваемую Ольгу Кравченко и ее мужа Вячеслава, которому ранее суд избрал такую же меру пресечения, обвинение называет руководителями частного заведения для пожилых людей, где произошел пожар.

21 января в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Происшествие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

По данным Харьковской ОГА, это заведение не значится ни в одном реестре.

Четырем лицам — собственнику домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатору дома и его жене — директору частного предприятия, которая фактически руководила заведением, администратору, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен, объявили подозрения по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Следствие проверяет следующие основные версии трагедии: пожар вследствие поджога (занесение постороннего огня); пожар вследствие неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами; пожар из-за замыкания электросети.

В ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым стало известно, что источником возгорания был обогреватель.

Ранее арендатору сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражу сроком на 60 суток