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В Киеве таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

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В Киеве таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

Киевскими таможенниками совместно с пограничниками в аэропорту «Борисполь» зафиксирована попытка незаконного ввоза бриллиантов и драгоценных украшений, сообщает пресс-служба Киевской таможни в пятницу.

«Камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой «зеленый коридор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин предоставил отрицательный ответ и сказал, что имеет только личные вещи.

«Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, таможенники обнаружили во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей», — подчеркивают в таможне.

Там отмечают, что после этого мужчине ничего не оставалось, кроме как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробков с прозрачными бесцветными камнями. Все это он перемещал в нижнем белье, которое было надето на нем.

«Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное — это бриллианты и изделия из белого золота. Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля на «зеленом коридоре», — говорится в сообщении.

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Как сообщается, по данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

«Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда. Их стоимость будет установлена дополнительно», — резюмируют таможенники.

Борисполь, контрабанда
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