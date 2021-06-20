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В аэропорту «Борисполь» поймали контрабандиста с бриллиантами на 1 млн грн

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В аэропорту «Борисполь» поймали контрабандиста с бриллиантами на 1 млн грн

В киевском аэропорту «Борисполь» во время оформления авиарейса «Тель-Авив — Киев» пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса, во время которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства.

«В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами „GIA“ общим весом 2.21 карат», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

«По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ», — добавляют пограничники.

Борисполь, контрабанда
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