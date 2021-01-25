Объем наличных гривен в обороте вырос на треть

По состоянию 1 января 2021 года в наличном обращении Украины находилось наличных денег на сумму 558,5 млрд грн. За 2020 год наличность в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, такое увеличение наличности — не является уникальным явлением, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.

«Это обусловлено как общим ростом финансовых сбережений, так и спросом на ликвидные активы вследствие неопределенности в отношении распространения коронавируса, длительности карантина и соответствующих ограничений. Из-за этого наличность дольше задерживается в обращении — с конца марта прошлого года поступления в банки снизились, хотя выдача оставалась относительно неизменной», — говорится в сообщении.

Несмотря на рост наличных денег в обращении в 2020 году существенно росли также объемы средств на счетах банков. Как следствие, соотношение наличных денег и денежной массы осталось практически на уровне прошлых лет, отметили в НБУ.

«По мнению Национального банка, в меру уменьшения неопределенности спрос на наличные деньги будет постепенно ослабевать», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в наличном обращении Украины по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн.