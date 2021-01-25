Объем наличных гривен в обороте вырос на треть

По состоянию 1 января 2021 года в наличном обращении Украины находилось наличных денег на сумму 558,5 млрд грн. За 2020 год наличность в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в сообщении, такое увеличение наличности — не является уникальным явлением, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.
«Это обусловлено как общим ростом финансовых сбережений, так и спросом на ликвидные активы вследствие неопределенности в отношении распространения коронавируса, длительности карантина и соответствующих ограничений. Из-за этого наличность дольше задерживается в обращении — с конца марта прошлого года поступления в банки снизились, хотя выдача оставалась относительно неизменной», — говорится в сообщении.
Несмотря на рост наличных денег в обращении в 2020 году существенно росли также объемы средств на счетах банков. Как следствие, соотношение наличных денег и денежной массы осталось практически на уровне прошлых лет, отметили в НБУ.
«По мнению Национального банка, в меру уменьшения неопределенности спрос на наличные деньги будет постепенно ослабевать», — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в наличном обращении Украины по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016