Глава МИД Венгрии Сийярто завтра посетит Украину

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении МИД Украины во вторник.

27 января в 11.10 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.