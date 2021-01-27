Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию, а также онлайн-бизнес-форум между предпринимателями двух стран, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я хочу подчеркнуть, что сегодня мы говорили, как партнеры, которые хотят решать проблемы, как друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые проблемы. Потому мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание украинско-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн-бизнес-форум между предпринимателями Украины и Венгрии», — сказал Кулеба на пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
В свою очередь Сийярто отметил, что обратился к Кулебе с тем, чтобы начать совместную работу в связи с законом об образовании, который, по его словам, вызвал «определенное напряжение» в отношениях двух стран.
«И мы хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия в связи с тем, каким образом надо воплощать закон об образовании. И если эти консультации будут успешными, очень много факторов неуверенности мы сможем исключить. Это, например, вопрос тех 40 школ, которые сейчас работают в поселениях, где население составляет менее чем 50 тыс., и что будет с количеством часов венгерского языка», — сказал он.
Глава МИД Венгрии указал, что получил обещания от Украины, что этот вопрос будет конструктивно развязан, и украинская сторона готова к этому.
«Если мы сможем найти решение этого вопроса, наши отношения продвинутся. Господин министр (Кулеба — Ред.) меня заверил, что закон о нацменьшинствах будет согласован, будут проходить консультации с венгерским меньшинством», — подчеркнул Сийярто.
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