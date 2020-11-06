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Украина и Венгрия согласились «забыть» последний конфликт из-за выборов

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Украина и Венгрия согласились «забыть» последний конфликт из-за выборов

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто согласились восстановить конструктивный диалог после вмешательства Будапешта в местные выборы в Украине.

«Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашем общем европейском и евроатлантическом будущем», — написал Кулеба в Facebook в пятницу.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Венгрия — важный сосед Украины, а Петер Сийярто — его коллега, с которым они много сделали, чтобы вывести украинско-венгерские отношения из пике и иметь поддержку Венгрии в ЕС и НАТО.

«Поэтому когда узнал, что Петер заболел на Covid-19, сразу по-человечески написал ему смс-сообщение с пожеланием скорой победы над вирусом. Петер прочитал и перезвонил, поблагодарил за поддержку. Мы нормально поговорили. О работе, ковид, жизни и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях», — указал министр.

Как сообщалось, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине необходимо оставить в прошлом и вернуться к предметному разговору по всем вопросам повестки дня отношений двух стран.

«Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкают его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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Пятница, 6 ноября 2020
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