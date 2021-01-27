Войти
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
официально
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США
решение
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Украина ввела санкции против 13 российских авиакомпаний

281
Украина ввела санкции против 13 российских авиакомпаний

Правительство Украины на заседании в среду одобрило разработанное Министерством инфраструктуры распоряжение «О внесении предложений по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мер (санкции)».

Указанное распоряжение Кабмина предусматривает введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний с полным запретом полетов над Украиной сроком на три года.

«Несмотря на то, что начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор над временно оккупированной территорией Крыма на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, отдельные авиаперевозчики нарушают этот порядок. Сегодняшним решением мы предлагаем принять и внести на рассмотрение СНБО предложения по применению новых санкций с полным запретом полетов над Украиной к 13 авиаперевозчикам Российской Федерации, нарушающим порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территории Крыма и Севастополя», — сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, Кабмин считает целесообразным применить к АО "Вологодское авиационное предприятие«(п.Дорожный), АО «Красавиа» (Красноярск), АО «Комиавиатранс» (Сыктывкар), АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону), АО «Авиакомпания «Ираэро» (Иркутск), ООО «Авиасервис» (с.Столбище, Татарстан), ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО «Аэролимузин» (с. Дубровки), ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны РФ (Щелково), ООО «Авиакомпания «Победа» (Москва), ООО «Авиационные технологии инвестиции сервис» (Химки), ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (Москва), а также ООО «Авиакомпания «Симаргл» (Нальчик).

Читайте также: Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

Кабмин также предлагает дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной в санкционные списки Украины (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

санкции, авиакомпании, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 января 2021
Вторник, 26 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Дариус Фору
Дариус Фору
публицист, предприниматель

План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016