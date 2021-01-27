МОН рекомендует школам в семи областях перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, такая рекомендация направлена в области по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.

«Также в письме подчеркивается необходимость перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) единой государственной системы гражданской защиты Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления Минобразования, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.