В СБУ заявили, что объявили Нескоромному подозрение в организации подготовки убийства

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщает пресс-центр СБУ.
«Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.
Так, согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.
«Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали», — отметили в спецслужбе.
Сам Нескоромный написал в телеграм-канале вечером в среду: «В эти минуты подчиненные Баканова ломятся в квартиру, где находится только моя семья, пытаясь меня запугать и сорвать таким образом пресс-конференцию. Не думаю, что в СБУ не знают процессуальное законодательство — видимо там просто с перепуга перепутали Украину с ЕС. Это является настолько патриотическим, что придется посвятить „патриотизму“ Баканова отдельную часть моей пресс-конференции».
Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный 2 февраля в Брюсселе даст пресс-конференцию, где расскажет о коррупции в Украине.
На сайте Press Club Brussels Europe размещен анонс с приглашением на пресс-конференцию Нескоромного. В анонсе указывается, что пресс-конефренция пройдет в брюссельском Press Club в 10.00 2 февраля.
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