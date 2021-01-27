Войти
Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации
официально
Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
позиция
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В СБУ заявили, что объявили Нескоромному подозрение в организации подготовки убийства

1 357
В СБУ заявили, что объявили Нескоромному подозрение в организации подготовки убийства

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщает пресс-центр СБУ.

«Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Так, согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

«Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали», — отметили в спецслужбе.

Сам Нескоромный написал в телеграм-канале вечером в среду: «В эти минуты подчиненные Баканова ломятся в квартиру, где находится только моя семья, пытаясь меня запугать и сорвать таким образом пресс-конференцию. Не думаю, что в СБУ не знают процессуальное законодательство — видимо там просто с перепуга перепутали Украину с ЕС. Это является настолько патриотическим, что придется посвятить „патриотизму“ Баканова отдельную часть моей пресс-конференции».

Читайте также: Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный 2 февраля в Брюсселе даст пресс-конференцию, где расскажет о коррупции в Украине.

На сайте Press Club Brussels Europe размещен анонс с приглашением на пресс-конференцию Нескоромного. В анонсе указывается, что пресс-конефренция пройдет в брюссельском Press Club в 10.00 2 февраля.

СБУ, Дмитрий Нескоромный
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
sexx rexxx
sexx rexxx 50 минут назад

СEKС Знакoмcтвa! Хочешь найти любовницу или секс на раз? - все это реально: без денег и обязательств, без шлюх и содержанок, все анонимно и бесплатно. Девушки любят секс и хотят члена и спермы, можешь убедиться сам ---- http://srt.vg/sisky

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016