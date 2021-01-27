В СБУ заявили, что объявили Нескоромному подозрение в организации подготовки убийства

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщает пресс-центр СБУ.

«Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Так, согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

«Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали», — отметили в спецслужбе.

Сам Нескоромный написал в телеграм-канале вечером в среду: «В эти минуты подчиненные Баканова ломятся в квартиру, где находится только моя семья, пытаясь меня запугать и сорвать таким образом пресс-конференцию. Не думаю, что в СБУ не знают процессуальное законодательство — видимо там просто с перепуга перепутали Украину с ЕС. Это является настолько патриотическим, что придется посвятить „патриотизму“ Баканова отдельную часть моей пресс-конференции».

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный 2 февраля в Брюсселе даст пресс-конференцию, где расскажет о коррупции в Украине.

На сайте Press Club Brussels Europe размещен анонс с приглашением на пресс-конференцию Нескоромного. В анонсе указывается, что пресс-конефренция пройдет в брюссельском Press Club в 10.00 2 февраля.