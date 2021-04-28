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Обнародование Нескоромным «списка НАБУ» может сорвать проведение нужных Западу реформ, - эксперт

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Обнародование Нескоромным «списка НАБУ» может сорвать проведение нужных Западу реформ, - эксперт

Появление обширного списка лиц, против которых антикоррупционные органы собираются возбудить уголовные дела, приведет к тому, что украинские элиты будут менее охотно поддерживать те инициативы, которые продвигает Запад.

Об этом заявил политический консультант, директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя так называемый «список НАБУ», обнародованный ранее бывшим замглавы СБУ Дмитрием Нескоромным. В этот список попали депутаты, чиновники и бизнесмены, которые в будущем станут объектами расследований антикоррупционных органов.

«Список, обнародованный Нескоромным, выглядит достаточно правдоподобно. Возможно, это действительно те фигуры, которые находятся в фокусе внимания антикоррупционных структур, мотивированных западными партнерами. А, возможно, этот список — такое себе пугало. Но в любом случае, мне кажется, по итогам данной публикации правоохранительные органы должны провести какое-то расследование. Потому что если этот список имеет место, то это серьезное вмешательство в работу правоохранительных органов, нарушение суверенитета», — отмечает эксперт.

Поскольку в публикации отмечается, что фигурантами списка «займутся» после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы, его появление, по мнению политолога, может серьезно отразится на готовности депутатов голосовать за эти реформы.

«Появление такого списка дискредитирует позиции западных партнеров и их представителей в Украине, требующих сегодня провести судебную реформу под контролем внешних экспертов и предоставить больше полномочий и прав антикоррупционным структурам. И в такой ситуации это будет негативно влиять на готовность украинских элит поддерживать те реформы, которые сегодня продвигают западные партнеры», — отмечает он.

Он считает, что подобные угрозы и подобные списки уже привели к тому, что украинские элиты сопротивляются попыткам внешнего управления.

«Полагаю у украинских олигархов, у судейского корпуса, у многих представителей управленческого аппарата уже есть ощущение того, что их пытаются зачистить в угоду внешним игрокам и транснациональным компаниям. Поэтому, мне кажется, уже существуют какие-то формы объединения, неформальные союзы, которые создают серьезные проблемы для попыток внешнего управления, попыток переформатирования Украины в угоду внешним интересам», — отмечает он.

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Напомним, ранее бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный выложил список людей, которые в ближайшее время должны стать объектами внимания НАБУ. В него попали десятков депутатов Верховной Рады, ряд известных бизнесменов, чиновников и несколько членов Высшего совета правосудия. Как отмечается в самом начале составленного на английском языке документа, все они станут объектами «дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы».

НАБУ, судебная реформа, Дмитрий Нескоромный
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