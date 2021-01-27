Бывший замглавы СБУ Нескоромный анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова, проведет 2 февраля в Брюсселе пресс-конференцию.

Соответствующий анонс появился на сайте Брюссельского пресс-клуба. Пресс-конференция называется «Бывший высокопоставленный офицер СБУ расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных представителей власти».

Напомним, 23 января в центре Киева задержали полковника «Альфы» СБУ по подозрению в подготовке убийства начальника главка внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В качестве заказчика убийства ряд СМИ со ссылкой на источники в СБУ назвали бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного.

Нескромный отрицает свою причастность к заказу убийства и называет ситуацию провокацией со стороны окружения нынешнего главы СБУ Баканова.