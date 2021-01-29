Нескоромный ищет новое место для проведения пресс-конференции

После того как брюссельский пресс-клуб отложил пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в столице Бельгии, он ищет новое место для ее проведения.

Об этом сам Нескоромный написал в Телеграм.

«Брюссельский пресс-клуб отложил мою пресс-конференцию «по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса». Это официальная версия. Неофициальная – по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу. Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-то уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем.

Пресс-конференция в Zoom – не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей. На пресс-конференцию в Брюсселе за два дня аккредитовались представители около 100 ведущих мировых СМИ. Мы ведь не можем их разочаровать, правда?» - написал он.

Как сообщалось 26 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Сам Нескоромный писал у себя на странице в Телеграм, что подозрение ему не вручали и что он находится за границей.