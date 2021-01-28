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В ЕС назвали объем российских активов под санкциями из-за Украины

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В ЕС назвали объем российских активов под санкциями из-за Украины

Совокупный объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в ЕС в связи с санкциями, введенными в 2014 году, составляет порядка €5 млн, из которых €1,83 млн — активы в Германии. Это следует из данных, содержащихся в базе данных Еврокомиссии, сообщила Элизабет Винкельмайер-Беккер, парламентский статс-секретарь министра экономики и энергетики ФРГ, во время заседания в бундестаге.

Все эти активы были заморожены в связи с санкционным списком, впервые принятым Европейским советом 17 марта 2014 года. Санкции были приняты в связи с аннексией Крыма и событиями на Донбассе. На тот момент в него был внесен 21 чиновник из России и Украины. В дальнейшем он был расширен: в 2020 году в нем находились 84 физлица (замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Владислав Сурков и другие) и 21 юрлицо (к примеру, «Транснефть», «Роснефть», Уралвагонзавод, ОАК).

Данные об объеме замороженных активов Винкельмайер-Беккер привела, отвечая на вопрос депутата Антона Фризена от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», уроженца Казахстана. Фризен неоднократно выступал с поддержкой снятия санкций с России, называя их бессмысленными и несущими вред экономике Германии.

Представительница Министерства экономики привела данные по замороженным активам по годам. Так, в 2014 году, когда были введены санкции, в Германии были заморожены российские активы на €134,1 тыс. А рекордным стал 2018 год, когда арест был наложен на активы стоимостью более €485 тыс.

Данные о замороженных активах России за пределами Германии можно взять из базы данных Еврокомиссии, пояснила Винкельмайер-Беккер, хотя в базе нет записей за 2014 год и с 2015 по 2017 год. В базе есть данные об активах, замороженных в четырех странах — Ирландии, Италии, Нидерландах и на Кипре. На Кипре под заморозкой оказалось даже больше активов, чем в Германии, — примерно €3,12 млн.

Антирекорд по объему замороженных активов установили Нидерланды. В этой стране в черный список попали активы стоимостью всего €2386. В 2020 году под санкциями в стране оказалась российская собственность всего на €761. В Ирландии с 2014 года были заморожены активы чуть более чем на €100 тыс.

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В ноябре Ангела Меркель заявила, что Берлин выступает за продление ограничений в отношении Москвы. Она сообщила, что ФРГ будет готова смягчить санкции только в том случае, если Россия будет соблюдать минские договоренности.

Россия, ЕС, санкции
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