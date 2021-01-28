Украинцам, переболевшим коронавирусом, вакцины пока не достанется

Из-за ограниченного доступа к вакцинам, украинцы, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, ВОЗ не рекомендует включать переболевших COVID-19 в первую волну вакцинации, поскольку у таких людей может оставаться еще иммунитет. Также нет четкого понимания, как работает вакцина у тех, кто уже переболел.

«Может быть вакцинация тех, кто переболел, отсрочена на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам у человека, который переболел. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью», — сказал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что перед вакцинацией не нужно делать никаких анализов.

Отметим, что согласно исследованию, которое охватило 20 тысяч британских медицинских работников, люди, которые уже переболели коронавирусом, почти столь же защищены от повторного инфицирования COVID-19, как и те, кто получил прививку.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что начало вакцинации в Украине запланировано на февраль.