Миссия МВФ продолжила свою работу в Украине на 7-10 дней

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине продолжена на семь-десять дней, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продлена миссия на семь-десять дней», — сказал Марченко в эфире «Украина 24» в четверг вечером.
Он добавил, что за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.
«Есть ожидания, что за это время мы финализируем меморандум», — отметил он.
Как сообщалось, миссия стартовала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы сотрудничества.
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