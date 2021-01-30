Иран подписал контракт на закупку и производство российской вакцины

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в субботу, что между Москвой и Тегераном был заключен договор на закупку и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия вакцины прибудет в Иран до 7 февраля, сообщил Джалали агентству IRNA.
«Соглашение о покупке и совместном производстве между Ираном и Россией было подписано вчера, в пятницу, и, согласно договоренности, достигнутой с главой Российского фонда прямых инвестиций, первая партия вакцины будет отправлена в Иран к 7 февраля», — сообщил Джалали.
Он также отметил, что в ближайшие 10 дней в Москву прибудет делегация Министерства здравоохранения Ирана для обсуждения вопроса производства российской вакцины на территории страны.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские власти одобрили российскую вакцину «Спутник V».
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