Страны Европы ограничивают въезд для иностранцев из-за COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусом власти Франции решили запретить пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Le Monde.

«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья», — заявил он.

Попасть во Францию из стран-участниц Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. Исключение сделают для работников, проживающих на приграничных территориях.

Для борьбы с ростом заболеваемости власти решили также закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м, торгующие непродовольственными товарами. Работодателям рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим, а соблюдение действующего комендантского часа (с 18:00 до 6:00) будет усиленно проверяться полицейскими, сказал премьер.

За прошедшие сутки во Франции подтвердили 22,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных национального Минздрава. Всего в стране выявили более 3,1 млн заражений. Умерли за весь период 75 тыс. заболевших, за последние сутки — 820.

Франция не единственная страна, вводящая подобные ограничения. Также С 30 января границы Чехии для иностранцев будут закрыты, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости.

Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.

Въезд в страну разрешат только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют вид на жительство в Чехии. Также пересекать границу можно будет в случае необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки тех, кто въезжают в страну.