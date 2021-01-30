Страны Европы ограничивают въезд для иностранцев из-за COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусом власти Франции решили запретить пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Le Monde.
«Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья», — заявил он.
Попасть во Францию из стран-участниц Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. Исключение сделают для работников, проживающих на приграничных территориях.
Для борьбы с ростом заболеваемости власти решили также закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м, торгующие непродовольственными товарами. Работодателям рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим, а соблюдение действующего комендантского часа (с 18:00 до 6:00) будет усиленно проверяться полицейскими, сказал премьер.
За прошедшие сутки во Франции подтвердили 22,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных национального Минздрава. Всего в стране выявили более 3,1 млн заражений. Умерли за весь период 75 тыс. заболевших, за последние сутки — 820.
Франция не единственная страна, вводящая подобные ограничения. Также С 30 января границы Чехии для иностранцев будут закрыты, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости.
Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.
Въезд в страну разрешат только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют вид на жительство в Чехии. Также пересекать границу можно будет в случае необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.
Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки тех, кто въезжают в страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016