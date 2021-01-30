ВОЗ призывает богатые страны поделиться вакциной с остальными

Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный путь — сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, затем — помогать другим странам.

«Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам», — сказала представитель ВОЗ.

Харрис пояснила, что такой путь — правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

«Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает», — добавила она.