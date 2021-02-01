Зеленский жалеет, что у Украины в 2014 не было ядерного оружия

Если бы Украина имела сегодня ядерное оружие, то не было бы российаого вторжения, и страна сохранила бы свои территории, потому что могла бы говорить с РФ и всем миром на равных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO, полный текст которого опубликовали на сайте Офиса президента.

«Я понимаю, что ядерное оружие — это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и у нас были бы свои территории. Поэтому мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все», — сказал президент.

Кроме того, он заявил, что невыполнение гарантий безопасности после отказа Украины от ядерного оружия является предательством в отношении Украины.

«Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, „помножены на ноль“. И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять», — сказал Зеленский.

Он также уточнил, что в XXI веке продолжают действовать традиции средневековья, «когда действует не сила договоренностей, а просто сила».

«Кто сильнее, у кого больше оружия — тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций», — пояснил глава государства.

Напомним, что после распада СССР ядерное оружие было вывезено с территории независимой Украины при президенте Леониде Кравчуке, которого Владимир Зеленский в августе 2020 года назначил главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).