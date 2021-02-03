Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI - эксперт

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получает многомиллионные зарплаты и премии, не выполняя при этом ключевых показателей эффективности (KPI), установленных в его контракте. Об этом написал экономист Александр Охрименко в своей статье для delo.ua.

«Работа руководителя НАК „Нафтогаз Украины“ и других топ-менеджеров компании сосредоточена исключительно на собственном обогащении и не имеет никакого отношения к выполнению или невыполнению ключевых показателей эффективности (KPI). По тем или иным причинам, в Украине руководителя НАК „Нафтогаз Украины“ причислили к касте неприкасаемых», — написал Охрименко.

Эксперт отметил, что для руководителя НАК «Нафтогаз Украины» были установлены определенные KPI, которые в основном выражается в выполнении показателей годового финансового плана, одобренного Кабинетом Министров. Согласно условиям контракта, утвержденного приказом Минэкономразвития от 13.04.2016 № 681, при условии выполнения KPI главе «Нафтогаза» полагается должностной оклад в размере 1,041 млн грн в месяц, плюс ежемесячная премия в таком же размере. «Таким образом, суммарная заработная плата Коболева должна составлять не более 2,082 млн грн в месяц или 24,984 млн грн в год», — пишет Александр Охрименко.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко ранее сообщал, что реальные заработки главы правления «Нафтогаза» были гораздо выше. По информации нардепа, в 2017 году Андрей Коболев получил 47,1 млн грн, а в 2018 году — аж 268,5 млн грн.

Александр Охрименко проанализировал результаты деятельности НАК «Нафтогаз Украины» в 2017-2020 гг., выполнение компанией финансовых планов, пришел к выводу, что Андрей Коболев не имел права получать даже оговоренные в контракте суммы, так как KPI по показателям доходов за все эти годы не были выполнены.

Как указывается в статье, сумма недополученных «Нафтогазом» доходов в 2017 году составила 42,8 млрд грн. Весь 2018 год деятельность «Нафтогаза» осуществлялась без наличия финансового плана, в итоге чистая прибыль госкомпании в 2018 году уменьшилась в 2,8 раза по отношению к 2017 году. В 2019 году «Нафтогаз» недополучил от основной деятельности 44 млрд грн.

За девять месяцев 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» получил консолидированный убыток в размере более 17 млрд грн. Причем покрыть данный убыток, согласно поданному компанией финансовому плану, должна выплаченная из государственного бюджета компенсация в размере 32,2 млрд грн.

Александр Охрименко утверждает, что в 2017-2020 гг. менеджмент «Нафтогаза» не только провалил выполнение показателей финансового плана от основной деятельности, но и неоднократно прибегал к подтасовкам данных и занижению базы для начисления дивидендов в государственный бюджет.

«Думаю, что не только у меня возникает вопрос, какие были основания для пролонгации контракта с Андреем Коболевым после многолетнего невыполнения требований контракта... Проведение анализа взаимодействия между выполнением руководителем „Нафтогаза“ ключевых показателей эффективности (KPI) и системы его мотивации является делом неблагодарным, а отсутствие последствий по результатам такого анализа является слишком очевидным. Вместе с тем, в период становления в Украине гражданского общества, такой анализ будет полезен с точки зрения противовеса масштабной пропаганде об успешности менеджмента „Нафтогаза“», — резюмировал экономист.