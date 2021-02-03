Зеленский прокомментировал закрытие оппозиционных каналов

Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Санкции — сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью. Под санкции попали телеканалы 112, NewsOne и ZiK.