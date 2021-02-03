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Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность трех телеканалов

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Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность трех телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью, сообщила пресс-служба Офиса президента.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте указа.

Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования.

По словам Данилова, во время заседания СНБО во вторник, 2 февраля, за введение санкций проголосовали 17 членов СНБО из 19.

«Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке», — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Согласно решению СНБО, санкции против Козака предусматривают блокировку активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

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Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и т.д.

В частности, речь идет об ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый Формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО Общество «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «Новости 24 часа», ООО «Новые коммуникации».

санкции, NewsOne, ZIK, 112 канал, Владимир Зеленский, Тарас Козак
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