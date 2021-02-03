В ФРГ не исключают новых санкций против РФ из-за Навального

ЕС обсудит, как реагировать на решение российского суда о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Как заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, новые санкции против РФ не исключены.

«Мы в ЕС приняли рестриктивные меры уже в октябре прошлого года из-за отравления Навального», — напомнил он. «Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. Новые санкции не исключены», — сказал Зайберт.

Напомним, что вчера Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Это решение уже осудили большинство стран Запада.