В ФРГ не исключают новых санкций против РФ из-за Навального

ЕС обсудит, как реагировать на решение российского суда о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Как заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, новые санкции против РФ не исключены.
«Мы в ЕС приняли рестриктивные меры уже в октябре прошлого года из-за отравления Навального», — напомнил он. «Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. Новые санкции не исключены», — сказал Зайберт.
Напомним, что вчера Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Это решение уже осудили большинство стран Запада.
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