Чиновники хотят создать Центр противодействия дезинформации

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.
Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.
По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.
«Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации — работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации», — сообщил он.
Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.
«Бороться с ботами с помощью ботов — малоперспективное занятие», — считает он.
Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.
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