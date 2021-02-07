Венедиктов: Нельзя закрывать СМИ, только потому, что президент считает, что они не работают на него

«Указ президента о закрытии каналов не дает никакой возможности обвиняемым в публичном пространстве доказать свою правоту. Указ президента любого — это означает, что это принимается решение, которое находится вне юридической процедуры... В указе президента Зеленского написано, что эти каналы распространяют „злостную дезинформацию“ — дезинформация доказывается не политическим деятелем, а судебными решениями», — прокомментировал закрытие каналов «112 Украина», NewsOne, Zik журналист Алексей Венедиктов, президент телекомпании «Эхо-ТВ».

Политолог озвучил, что закрытие каналов означает нарушение законов. Только суд состязательный, гласный, где стороны предъявляют свои аргументы, где работают юристы с двух сторон и адвокаты обвиняемых, можно установить, нарушены ли законы.

«И я всю дорогу неважно, где это, в США, на Украине, в России говорю о том, что внесудебные процедуры всегда несут в себе заряд политической воли, а не юридической чистоты», — считает Венедиктов.

Журналист говорит, что закрытие каналов — это бессмысленная защита, когда какие-то из политической конъюнктуры политики защищают эту позицию Зеленского. Придет другой президент и примет обратное решение, про другие каналы.

«Конечно, украинскому народу решать, кто у него президент, какие у него законы. Но еще раз повторяю, что какую бы редакционную политику ни вели те или иные каналы — отнимать у них лицензию и закрывать их распространение надо исключительно в ходе судебной процедуры. Моя позиция не меняется от страны и от редакционной позиции. Нельзя закрывать СМИ, потому что президент считает, что они не работают на него. Точка», — резюмировал Алексей Венедиктов.

Напомним, 2 евраля президент Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.