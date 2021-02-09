В Минздраве заявили о готовности проводить до 12 млн ковид-вакцинаций в месяц

Украина сможет проводить до 5 млн вакцинаций от коронавируса в месяц, а при необходимости сможет увеличить это количество еще на 5-7 млн, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве во вторник.
"Мобильная бригада в день может проводить до 100 прививок, пункт прививок — около 30 вакцинаций. Всего на первом этапе будет 375 мобильных бригад, в дальнейшем мы планируем увеличить это количество до 600. 4,25 тыс. пунктов прививок. Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц",- сказал он.
"В случае крайней необходимости мы можем подключить 11 тыс. кабинетов прививок, которые проводят рутинную иммунизацию, что позволит увеличить мощности еще на 5-7 млн вакцинаций в месяц",- добавил Ляшко.
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