В немецком Нюрнберге объявили ЧС из-за пожара на электростанции

Правительство Нюрнберга объявило режим чрезвычайной ситуации после пожара на теплоэлектростанции Франкен близ города. Об этом на своей странице в Twitter сообщают городские власти.

Власти вместе с представителями компании N-ERGIE, которая управляет электростанцией, создали кризисный штаб. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Известно, что из-за инцидента ухудшилось теплоснабжение двух районов города, где располагаются 1150 точек подключения к централизованному теплоснабжению. Из-за отключения тепла пострадали несколько крупных предприятий, а также школы, торговый центр и два дома престарелых.